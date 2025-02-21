Варшава, 21 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует мирно и конструктивно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы разрешить конфликт на Украине. Такое мнение 21 февраля высказал президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с украинским политиком.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Польский лидер уточнил, что Зеленский позвонил ему и у них состоялся откровенный разговор, касающийся последних событий по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира на Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов. По этой причине я предложил Зеленскому сохранять приверженность курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом», — написал Дуда в соцсети X.

Он подчеркнул, что верит в благие намерения США и их переговорную стратегию.

«Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир», — отметил польский политик.

В последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Позже, 19 февраля, Зеленский в ответ на слова Трампа о его низком рейтинге заявил, что тот стал жертвой дезинформации. Глава киевского режима утверждал, что сменить его сейчас не получится, поскольку реальный показатель поддержки якобы составляет 57%, а не 4%, как говорил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Подверг критике недавние заявления главы киевского режима и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, подчеркнув, что высказывания украинского политика являются оскорбительными для президента США.

Еще одной причиной ухудшения отношений стало соглашение по редкоземельным металлам. Трамп в начале февраля предложил Киеву заключить сделку, в рамках которой США предоставят Украине финансовую помощь в обмен на добычу полезных ископаемых. Глава минфина США Скотт Бессент передал Зеленскому проект соответствующего договора, который тот не подписал. Глава киевского режима заявил, что Вашингтон требует вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых.

Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки и пообещал добиться компенсации оказанной киевскому режиму военной помощи. Он также заявил, что Зеленский хочет продолжения вооруженного конфликта и чтобы американская «кормушка» продолжала действовать.