София, 21 февраля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Парламент Болгарии на заседании 21 февраля принял декларацию, ограничивающую возможность отправки войск на Украину. Об этом сообщило болгарское агентство «БТА».

Global Look Press/Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency

Согласно декларации, вооруженные силы республики не смогут участвовать в боевых действиях на Украине вне рамок тех обязательств, которые есть у Болгарии в НАТО и в других международных организациях.

Декларация призывает к достижению прочного и стабильного мира на Украине. Также документ содержит призыв к началу переговорного процесса, в котором должны участвовать все, кого непосредственно касается ситуация на Украине и кто заинтересован в установлении и сохранении безопасности и стабильности в Европе.

За предложенный правительством документ в проголосовали 166 депутатов, против — 27 и 11 воздержались.

Как отметил голосовавший против депутат от фракции «Возрождение» Ангел Георгиев, у декларации нет юридической силы. Он пояснил, что его партия предлагает другой документ, который обяжет правительство запретить отправку на Украину болгарских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, на февральском саммите Европейского союза в Париже обсуждался вопрос отправки на Украину «миротворческих сил».

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не будет отправлять войска на Украину. По его мнению, ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в такой миротворческой миссии, поскольку можно спровоцировать вооруженный конфликт.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна на готова отправлять войска на Украину. По его словам, Европа хочет мира. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину. Он пояснил, что ранее упоминал о возможности отправки войск, но сделал это для создания «стратегической неопределенности» — чтобы сбить с толку Россию.

Канцлер Германии Олаф Шольц также исключил отправку военных бундесвера на Украину. Пока идет вооруженный конфликт, о европейских войсках на Украине не может быть и речи, подчеркнул он.

В России назвали законной целью для российских вооруженных сил любых военных, прибывших на территорию Украины без полученного от Москвы согласия на это. Как отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Запад выдвигает предложения о миротворцах не для установления мира, а чтобы спасти киевский режим от поражения.