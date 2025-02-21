Екатеринбург, 21 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Стали известны подробности о двух братьях Давиде и Данииле Анашкиных, которые издевались над четырьмя девушками на автомойке в Каменске-Уральском. Молодые люди раздели девушек до нижнего белья и поставили их на колени, избивали и обливали их холодной водой. Всё происходящее мучители сняли на камеру и пригрозили девушкам расправой, если об этом кто-то узнает. Сообщили ИА Регнум родственники Анашкиных. По словам дальних родственников, мама братьев умерла более 8 лет назад, а отца-грузина они и вовсе не видели никогда.

кадр из видео

2 января Аня (имя изменено) отмечала своё совершеннолетие в компании подруг. Одной из девушек весь вечер названивал назойливый 20-летний поклонник Давид Анашкин. Молодой человек не принимал отказов 17-летней Даши (имя изменено) и пытался привлечь внимание девушки постоянными звонками. Аня решила заступиться за подругу, подняла трубку и объяснила молодому человеку, что общаться с ним не хотят. Между парнем и девушками произошёл конфликт по телефону, который позже переместился в мессенджеры. Но портить праздник скандалами девушки не хотели и просто перестали отвечать на сообщения с оскорблениями, которые присылал парень. Девушки забыли о ситуации и продолжили отмечать.

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Но на следующий день вечером Ане позвонила подруга, она попросила выйти девушку из подъезда. Это была ловушка. Внизу девушку уже поджидал герой вчерашнего конфликта в сопровождении своего 16-летнего брата Даниила и ещё одного 19-летнего друга. Парни силой затолкали Аню в салон автомобиля «ВАЗ 2114». На заднем сидении она увидела двух 16-летних зарёванных подруг. Девушки признались, что их заставили выманить Аню из дома. Затем у всех девушек отобрали телефоны.

Девушек привезли на автомойку на улице Карла Маркса, раздели до нижнего белья и стали обливать холодной водой из «керхера» а также автомобильной пеной. Молодые люди заставляли девушек открыть рот, засовывали в него шланг, лили воду и пену в глаза, били, таскали за волосы и оскорбляли. Девушек держали на мойке несколько часов, а потом в мокрой одежде посадили в машину и развезли по домам. По дороге девушкам угрожали расправой, если они расскажут о произошедшем родителям.

Всё это время, что девушки не выходили на связь, их родители обыскивали соседние дворы и обзванивали подруг. Аня вернулась домой в мокрой одежде, заплаканная и с разбитой губой, она рассказала всё родителям. После этого они обратились в полицию и зафиксировали побои. Медики зафиксировали у пострадавших ушибы головы, рук и поясницы. Давида, его несовершеннолетних брата и друга задержали. В телефоне одного из них нашли 18-минутное видео издевательств.

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На кадрах видно, как Давид угрозами заставляет девушку в боксе автомойки встать на колени и направляет ей в лицо струю воды из «керхера». Девушка просит прощения и прекратить издевательства. Но парень продолжает осыпать её оскорблениями и обливать химикатами.

«Кто ты вообще такая, ты знала на кого п…дишь? Кто ты вообще такая? А тебе я что плохого сделал? , — обращается он к другой девушке, за которой совсем недавно пытался ухаживать и направляет ей струю в лицо.

Девушки пытаются закрывать лицо руками. В какой-то момент Давид приказывает другу бить девушек и тот без промедления приступает к исполнению приказа. Девушки умоляют прекратить: «не надо, пожалуйста, прости». Но парни заставляют их раздеться под угрозой физического насилия, после чего практически голых обливают мощной струёй воды из «керхера». Издевательство на видео продолжается почти 20 минут. Всё это время слышно, как парни смеются и шутят над своими жертвами: «ну чего ты скулишь, просто прими, вы вафли е…ные».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949061" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Часть пыток девочек бандой Давида Анашкина в Каменске-Уральском попала на видео

5 января сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (часть 2 статьи 213 УК РФ), братья Анашкины признали вину в преступлении. Младшего брата Давида отпустили под подписку о невыезде, а старшего Давида и 19-летнего друга оставили в отделе.

ПРО СЕМЬЮ АНАШКИНЫХ

ИА Регнум связалось с родственниками братьев. Они рассказали о семье, в которой выросли мучители. По словам источника, родители Давида и Даниила давно умерли, а их воспитанием занималась бабушка. Сейчас женщина находится в больнице, комментировать ситуацию с внуками она отказалась.

«Я сейчас нахожусь в больнице с инфарктом, поэтому не хочу ни о чем таком разговаривать», — объяснила женщина.

Более подробно о жизни семьи рассказал другой родственник.

«Отец у них был грузин, его называли Гия, я его не видел никогда, даже на фото. А мама русская — Мария Анашкина. Отца не стало где-то в 2010 году, мать мы похоронили около 8 лет назад. Она болела, ей всего 34 года было, когда она умерла. Я Давида и Даниила не видел наверно с момента похорон, они тогда к бабушке переехали», — объяснил мужчина.

Родственник считает, что парни встали на такой путь, пережив смерть обоих родителей и прабабушки. О них почти некому было заботиться.

«Я думаю, после смерти матери они пошли по наклонной. Раньше я про них ничего такого и подумать не мог. Давид в юности увлекался мотокроссом, участвовал в соревнованиях, на парадах с флагом ездил», — рассказал источник близкий к семье.

Давид Анашкин выступал в классе спортивных мотоциклов объёмом двигателя 125 куб. см. В 2017 году в своей категории (до 13 лет) он завоевал первое место на первенстве города. Но гоночные навыки молодой человек продолжил применять и за пределами спортивных трасс. В 2022 году парень вместе с другом спровоцировал ДТП, уходя от погони сотрудников ДПС.

ПРО АВТОМОЙКУ

Видео, попавшее в сеть вызвало бурный отклик у общественности. Вокруг произошедшего разворачивается бурная дискуссия. Кто-то утверждает, что молодые люди подрабатывали на мойке, другие говорят, что они просто дружили с владельцем бокса. ИА Регнум проверил эту информацию.

«Они иногда подрабатывали, знали, где взять ключи от мойки. Но я даже и подумать не мог, что они станут там заниматься подобными вещами. Приезжали иногда машину помыть и всё. Я в новогодние праздники не работал, попал в больницу, у меня была операция. Узнал обо всём уже после того, как полиция стала делом заниматься», — говорит бывший владелец мойки.

Соцсети

После того, как о произошедшем стало известно, владелец помещения расторг договор с предпринимателем.

«Из-за этого я лишился бизнеса, представляете. Пока не знаю, что буду делать дальше», — объяснил мужчина.

Сейчас по делу проходит расследование. Родители пострадавших девушек боятся, что их обидчикам может сойти всё с рук.

21февраля прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование этого уголовного дела