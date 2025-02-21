Москва, 21 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Об этом 21 февраля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сначала пусть санкции отменятся, а потом уже можно про возврат говорить», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе беседы с журналистами.

Мантуров добавил, что пока никто никуда не напрашивается.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Мантуров заявил, что руководство РФ будет внимательно рассматривать каждое возвращение компаний, убежавших с российского рынка в 2022 году. Решения примут в зависимости от того, насколько это выгодно России.

Минпромторг России назвал нецелесообразным поощрение зарубежных компаний к возвращению на российский рынок. По мнению ведомства, отечественные предприятия успешно нарастили производство и заняли ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов. Защита внутреннего рынка и поддержка интересов российского бизнеса остаются ключевыми приоритетами.

При этом глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что обсуждение возвращения иностранного бизнеса на российский рынок преждевременно, пока неизвестно, какие санкции будут отменены. Он также отметил, что многие иностранные предприятия не покидали российский рынок.