Москва, 21 февраля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Боеголовки новейшего российского гиперзвукового баллистического комплекса «Орешник» выдерживают температуру, которая равна температуре Солнца. Об этом 21 февраля рассказал президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

«Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца. <…> Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — заявил глава государства в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

Российский лидер отметил, что системы летающего планирующего блока создавались ещё с 1980-х годов, уточнив, что в то время еще только задумывались о производстве таких систем, потому что не было необходимых для этого материалов.

«Он [«Орешник»] летит и плавится, как эскимо. И сигнал на управление проходит», — добавил Путин, указав на то, что новые разработки являются результатом работы над новыми материалами.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года украинские войска попытались атаковать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ на это российские военные 21 ноября применили гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», которой нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Затем Путин выступил с видеообращением по этому поводу, подчеркнув, что Россия уже ведет серийное производство «Орешника». Позднее, в середине декабря, глава государства предложил Западу провести на территории Украины «технологическую дуэль» с их системами противовоздушной обороны и новой российской гиперзвуковой ракетой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 ноября призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и испытания «Орешника». Он подчеркнул, что то, что говорит Россия — это не коммуникационная уловка, потому ее заявления нужно воспринимать только всерьез.