Москва, 21 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Зарубежные страны «обскакали» Россию по некоторым направлениям, надо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

РИА Новости/Виталий Невар

«Двигателестроение… здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое ещё нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали», — отметил глава государства.

Президент добавил, что это является хорошим вызовом для страны.

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