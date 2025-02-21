Москва, 21 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Мошенники могут узнать персональные данные граждан при демонстрации экрана во время общения в мессенджерах. Об этом 21 февраля предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведомство отмечает, что пользоваться этой функцией в диалоге с незнакомыми людьми крайне опасно. Риск обоснован тем, что с гражданином могут связаться мошенники, использующие разные вариации схемы «фейк босс», и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе, который, чаще всего, полностью легитимный и достаточно известный. Далее злоумышленники попросят включить демонстрацию экрана, мотивируя это ускорением процесса регистрации.

В МВД заключили, что благодаря этим манипуляциям злоумышленники смогут похитить данные жертвы в «прямом эфире» и подать заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».

Суть схемы «фейк босс» следующая: мошенники создают фейковые аккаунты руководителей организаций и от их лица начинают диалоги с сотрудниками. Зачастую преступники задают ряд нейтральных вопросов, добиваясь доверия жертв, после чего мошенники под разными предлогами пытаются разузнать персональные данные или связки паролей. Если гражданин попадается на крючок, то далее запускаются механизмы выманивания средств: фейковое сообщение о подозрительной активности на банковском счете, содействие следствию или шантаж.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 февраля в МВД сообщили, что мошенники начали использовать новый вариант схемы «фейк босс», направленный на детей. Так, жертвой стал подросток, которому позвонила «завуч» школы и убедила сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего создали видимость «взлома» аккаунта.

Позже, находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со «следователем», который в свою очередь убедил жертву в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей. В результате ценности забрал курьер, пропажу позднее обнаружили родители ребёнка.