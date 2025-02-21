Вашингтон, 21 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является созданным США монстром. Об этом 21 февраля заявил один из чиновников Белого дома, его слова привел портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его мнению, лидер киевского режима чересчур привык к помощи от США и других стран — участниц НАТО, а потому стал позволять себе выходить за рамки дозволенного.

«Мы создали монстра в лице Зеленского», — посетовал чиновник.

Он также добавил, что «помешанные» на президенте США Дональде Трампе представители стран Европы дают Зеленскому плохие советы, несмотря на то, что не намерены направлять свои войска на территорию Украины.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Украины и США накалились на фоне резких высказываний Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. Так, перед российско-американской встречей в Эр-Рияде глава киевского режима раскритиковал Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский пожаловался на то, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным раньше, чем с ним.

Позднее, 19 февраля, глава киевского режима в ответ на слова о его низком рейтинге поддержки на Украине заявил, что тот стал жертвой дезинформации. По утверждению Зеленского, сменить его сейчас не получится, ведь реальный показатель поддержки — 57%.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Подверг критике недавние заявления лидера киевского режима и помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, отметив, что высказывания Зеленского являются оскорбительными для президента США.