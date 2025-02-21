Москва, 21 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Артем Пряхин

«Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота, но это, конечно, невозможно без современных материалов», — отметил глава российского государства на Форуме будущих технологий.

Он также добавил, что Россия на данный момент является безусловным лидером в Арктике.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ является самой крупной арктической державой. Он уточнил, что у страны самая протяженная береговая линия в регионе, а также наиболее развитая инфраструктура и доступ к Северному морскому пути.

В сентябре Путин заявил, что у России есть уникальный ледокольный флот, наращивание которого продолжается. На тот момент в стране насчитывалось 34 дизельных ледоколов разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. В ноябре российский лидер отмечал, что укрепление ледокольного флота напрямую повлияет на реализацию проектов России в Арктике.