Лондон, 21 февраля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Об этом 21 февраля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 1».

TASS / Ben Cawthra/London News Pictures/ZUMAPRESS.com

«Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем», — отметил он.

Келин подчеркнул, что если британским властям «свернуть» с тактики по поддержке киевского режима, то это будет означать признание ими своей ошибочной политики за последние годы.

«Как это объяснить британскому народу, который сейчас живёт в ситуации жёсткой экономии по всем направлениям? Обещали построить новые дома — этого не будет. Обещали сменить инфраструктуру, открыть новые железнодорожные линии — этого не будет. Предлагается все эти деньги пустить на Украину», — добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.

Британская газета The Daily Telegraph 20 февраля написала со ссылкой на неназванных европейских чиновников, что ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных.