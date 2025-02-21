Москва, 21 февраля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Россия является в настоящее время абсолютным лидером в Арктике. Об этом 21 февраля завил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Лев Федосеев/ТАСС

«Арктика — мы безусловный лидер там. Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота, но это, конечно, невозможно без современных материалов», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Путин заявил, что укрепление ледокольного флота напрямую повлияет на реализацию российских проектов в Арктике.

Издание The Wall Street Journal в начале февраля опубликовало материал о широкой сети российских военных баз и портов в Арктике. Авторы отметили, что Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире. Это наряду с новейшими вооружениями дает стране преимущество перед США и Канадой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Арктику зоной стратегических национальных интересов России.

Руководитель Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Александр Окороков рассказал ИА Регнум, что в освоение Арктики самый большой вклад внесли жители России.