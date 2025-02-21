Москва, 21 февраля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. В России нужно создать механизмы нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«У исследователей-инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования, их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование», — отметил он.

Глава государства также заявил об открытости страны к сотрудничеству с учеными из других стран.

Форум будущих технологий в Москве проводят третий раз начиная с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные разработки, которые определят развития экономики в ближайшие годы.

Как передавало ИА Регнум, Путин в декабре 2024-го призвал сделать Россию глобальным лидером по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Он также объявил о формировании международного Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере ИИ стран БРИКС.

Ранее российский президент назвал очевидным, что в связи с появлением ИИ и его внедрением в различных сферах деятельности человечество переходит к новому этапу существования. Эта технология обладает колоссальным потенциалом, но также несет определенные риски. Путин поручил правительству разработать меры, чтобы свести к минимуму угрозы для граждан, связанные с персональными данными.