Москва, 21 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Россия приглашает к сотрудничеству зарубежных ученых, в том числе западных специалистов. Об этом 21 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы безусловно приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе. Наши двери открыты, мы всегда рады нашим друзьям и коллегам», — сказал президент.

Российский лидер выразил надежду на то, что западные политики придут к пониманию пагубности практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Он подчеркнул, что Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными специалистами. По мнению Путина, глобальное развитие должно быть справедливым и сбалансированным.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — уточнил президент.

Глава государства напомнил, что вскоре вступит в силу закон, закладывающий «современную правовую основу для кооперации исследователей и квалифицированных заказчиков».

В своей речи Путин также отмечал, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота.

О пагубном влиянии ограничений против России для науки говорят и за рубежом. Так, санкции мешают ученым на Западе получить доступ к важным данным об изменениях климата. Запрет на взаимодействие с российскими коллегами лишает мировую науку информации об Арктике и происходящих в ней изменениях, заявили ученые.

Власти России в свою очередь всегда выступали за международное сотрудничество в сфере науки. 4 сентября 2023 года Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении визового режима и получения российского гражданства для зарубежных ученых, работающих в области квантовых технологий. Отмечается, что правительству необходимо создать все условия для привлечения в Россию отечественных и иностранных ученых и квалифицированных специалистов.