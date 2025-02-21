Путин призвал осторожно отнестись к вопросу возвращения западных фирм в РФ
Москва, 21 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. К вопросу возвращения в Россию ушедших с ее рынка западных компаний необходимо относиться очень внимательно, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании форума «Технологии будущего» поручил правительству подумать о регулировании взаимодействия между отечественными и предприятий и предприятиями их конкурентов, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества, хотя это и нужно сделать в рамках Всемирной торговой организации.
«Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», — добавил Путин.
Президент РФ уточнил, что в этом вопросе нужно поступить как в российской сфере сельского хозяйства, представители которой попросили никого не пускать на отечественный рынок, обещая самостоятельно его полностью обеспечить всем, кроме бананов, которые сейчас уже выращивают и в России.
«А в области промышленного производства точно совершенно нужно все продумать. Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить приобретенный потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — отметил он.
Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля компания Kokoc Group спрогнозировала возвращение в скором времени на российский рынок около 350 зарубежных компаний. Уточнялось, что их при этом ожидают трудности, включая связанные с изменением конъюнктуры рынка.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 20 февраля заявил, что западные компании и инвесторы могут возвращаться в Россию только на выгодных для страны условиях. Он подчеркнул, многие освободившиеся после их ухода ниши рынка уже заняты российскими производителями или партнерами из дружественных стран, и это необходимо учитывать.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля отметил, что Россия будет пристально рассматривать возвращение сбежавших с ее рынка в 2022 году иностранных компаний. По его словам, российская сторона будет находить решение только с теми, с кем сотрудничество выгодно.