Москва, 21 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. К вопросу возвращения в Россию ушедших с ее рынка западных компаний необходимо относиться очень внимательно, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава государства на пленарном заседании форума «Технологии будущего» поручил правительству подумать о регулировании взаимодействия между отечественными и предприятий и предприятиями их конкурентов, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества, хотя это и нужно сделать в рамках Всемирной торговой организации.

«Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», — добавил Путин.

Президент РФ уточнил, что в этом вопросе нужно поступить как в российской сфере сельского хозяйства, представители которой попросили никого не пускать на отечественный рынок, обещая самостоятельно его полностью обеспечить всем, кроме бананов, которые сейчас уже выращивают и в России.

«А в области промышленного производства точно совершенно нужно все продумать. Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить приобретенный потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля компания Kokoc Group спрогнозировала возвращение в скором времени на российский рынок около 350 зарубежных компаний. Уточнялось, что их при этом ожидают трудности, включая связанные с изменением конъюнктуры рынка.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 20 февраля заявил, что западные компании и инвесторы могут возвращаться в Россию только на выгодных для страны условиях. Он подчеркнул, многие освободившиеся после их ухода ниши рынка уже заняты российскими производителями или партнерами из дружественных стран, и это необходимо учитывать.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 февраля отметил, что Россия будет пристально рассматривать возвращение сбежавших с ее рынка в 2022 году иностранных компаний. По его словам, российская сторона будет находить решение только с теми, с кем сотрудничество выгодно.