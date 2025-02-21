Москва, 21 февраля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Спрос на билеты на спектакли в Москве стабилен, рассказали руководители столичных театров.

Киселев Сергей/Агентство «Москва» Показ спектакля «Голиаф» в театре «Шалом»

Так, на спектакли театра «Шалом» продано уже 65% билетов, заявил директор театра Андрей Соколов. «Думаю, самая большая проблема на сегодня — горизонт планирования похода в театр. Судить сможем в июне, по истечении нескольких месяцев работы в новых условиях», — цитирует Соколова издание «Газета. ру». Новые условия, о которых говорит Соколов, — это новые правила продажи билетов в театры и на концертные площадки, подведомственные столичному департаменту культуры.

В свою очередь, директор театра «Около» Константин Заславский рассказал, что в театре не наблюдают заметного спада продаж. «В нашем случае это связано с тем, что у нас небольшой зал (100 мест), а также с ажиотажным спросом в январе–феврале 2025 года. Продажи на спектакли после 15 марта идут в том же режиме», — отметил он.

По словам генерального директора Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрея Борисова, новые правила продажи билетов не повлияли на продажи и зрительскийинтерес. «Это говорит о том, что наши зрители принимают данный проект и готовы продолжать посещать театр по новым правилам. Мы же со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы посещение МАМТ, как и раньше, оставалось для зрителя комфортным», — сказал он.

Представители kassir.ru отметили, что при сравнении продаж за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов наблюдается некоторое снижение спроса. «Говорить, что это происходит под влиянием какого-то одного факта, сложно. Помимо нововведения в московских театрах, это может быть связано с качеством и количеством контента, открытого к продаже контента, с временным периодом, за который люди делают выбор о приобретении билета, и другими факторами», — говорится в сообщении.

С 1 декабря приобрести билеты на мероприятия с посадочными местами в театры и на концертные площадки, подведомственные столичному департаменту культуры, можно только по одному из утвержденных документов. Нововведения затрагивают мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года. Они направлены на борьбу с перекупщиками и мошенниками, когда билеты перепродают с ощутимой наценкой или продают поддельные билеты. Билет, купленный по документу, идентифицирующему личность, нельзя будет продать другим лицам.