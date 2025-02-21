Москва, 21 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. О новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник» сейчас говорит весь мир. Об этом 21 февраля завил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

ИА Регнум

Глава государства отметил, что «Орешник» и ракетная система «Авангард» являются результатом работы ученых над созданием новых материалов.

«Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боеголовках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия в ноябре 2024 года пыталась атаковать Курскую и Брянскую области с помощью дальнобойных ракет ATACMS. В ответ Вооруженные силы России применили «Орешник», нанеся 21 ноября удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России выступил с видеообращением, отметив, что Россия провела испытания одной из новейших ракетных систем средней дальности. В декабре Путин отметил, что серийное производство «Орешника» в России уже идет.

Глава государства предложил странам Запада, сомневающимся в эффективности «Орешника», провести на территории Украины «технологическую дуэль» с западными системами противовоздушной обороны. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «Орешник» на целое поколение превосходит любые существующие западные вооружения и при этом не является ядерным оружием.