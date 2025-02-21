Москва, 21 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Западные санкции сыграли важную стимулирующую роль для развития экономики России, не смотря на все сложности. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Владимир Сергеев

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают», — сказал Путин на Форуме будущих технологий.

Президент отметил, что российские научные решения часто превосходят зарубежные аналоги.

Глава государства подчеркнул, что нельзя довольствоваться лишь замещением существующих технологий в области химии и новых материалов. По его словам, следует развивать отечественные платформы. Нужно предлагать конкурентные и по цене и по качеству решения и продукты. Также необходимы собственные уникальные технологические ключи для выпуска и экспорта на глобальные рынки продукции самых высоких стандартов, а не первичного сырья, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Путин отметил, что российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия.

В июне российский лидер подчеркивал, что страна будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на ограничения Запада. При этом важно, чтобы все фундаментальные научные заделы получили развитие и позволили сформировать новые отрасли и рынки.