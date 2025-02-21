Москва, 21 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Наследие создателей советской химической промышленности было растрачено, за что стыдно перед теми, кто работал в этой отрасли. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/В. Чин-Мо-Цай

Российский лидер отметил, что в 60-е годы работали сотни передовых заводов, созданы НИИ и конструкторские бюро, а советская химическая промышленность занимала первое место в Европе и второе место в мире по общему объему производства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949046" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин эмоционально высказался о потерянном наследии советского химпрома

«Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», — заявил он на Форуме будущих технологий.

Как передавало ИА Регнум, 1 января экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум рассказал, что российская экономика в 2025 году получит новые перспективы развития. Он отметил, что для устойчивой и сильной экономики нужно поддерживать высокий темп роста обрабатывающего сектора химической промышленности, машиностроения, микроэлектроники, гражданского авиастроения в 2025 году. Россия — страна энергетически избыточная, поэтому необходимо максимально перерабатывать собственные ресурсы, добавил эксперт.

В октябре отмечалось, что в России растёт производство химических веществ и химических продуктов. За восемь месяцев 2024 года объем производства в отрасли увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Госдуме обсуждалась актуализация Стратегии развития химического комплекса страны до 2035 года. Куратором реализации стратегии был назначен директор Томского инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев.

Также отмечалось, что в России влияние на качество и темпы развития химической отрасли оказывают скорость внедрения цифровых инструментов и роботов, глубина внедрения устойчивых технологий, кадровая обеспеченность, внедрение ИИ и иные факторы.