Ньон, Швейцария, 21 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Игровые пары 1/8 финала Лиги чемпионов определились 21 февраля на церемонии жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Global Look Press/Manu Reino/Defodi Images

За выход в четвертьфинал бельгийский «Брюгге» сыграет с английской «Астон Виллой», немецкая «Боруссия» — с «Лиллем» из Франции. ПСВ из Нидерландов встретится с английским «Арсеналом», а другой голландский клуб «Фейеноорд» поборется за победу с итальянским «Интером». Французскому ПСЖ будет противостоять английский «Ливерпуль», португальской «Бенифики» — «Барселона» из Испании».

Также зрителей в рамках турнира ждет матч-дерби между клубами столицы Испании — «Ралом» и «Атлетико». Встретятся на поле и два немецких клуба — мюнхенская «Бавария» сыграет с «Байером-04» из Леверкузена.

Global Look Press/IMAGO/Joaquim Ferreira

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4, 5 и 11, 12 марта. Финал турнира 31 мая примет Мюнхен (Германия).

Как сообщало ИА Регнум, в сезоне 2024/25 у Лиги чемпионов кардинально изменился формат. Вместо группового этапа 36 команд (раньше было 32) попадают в одну общую лигу, где проводят по восемь матчей друг с другом. По итогам этих встреч копятся очки, на основе которых выходят в 1/8 турнира (плей-офф). Команды с первых восьми строчек проходят в 1/8 финала напрямую, а клубы с девятого по 24-е место должны будут провести дополнительные стыковые матчи.

В сентябре мюнхенская «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, сумев забить девять голов в одном матче. В первом матче группового этапа сезона-2024/25 команда из Мюнхена разгромила клуб «Динамо» из Загреба со счётом 9:2. До этого «Бавария» забила девять голов в матче Кубка европейских чемпионов в 1972 году против кипрского клуба «Омония» (9:0).