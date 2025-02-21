Москва, 21 февраля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создании новых материалов», — подчеркнул российский лидер.

Он подчеркнул, что страна должна стремиться предлагать конкурентные по цене и качеству решения и продукты. При этом они должны быть инновационными.

«[Нужно] иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что России нужно нарастить потенциал химической промышленности.

«Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл: от поиска до разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру», — пояснил Путин.

Он отметил, что открытие новых предприятий позволит РФ нарастить выпуск полимеров уже в ближайшие годы. Он привел в пример строительство новых мощностей на базе Тобольского нефтехимического комбината в Тюменской области. Кроме того, в 2019 году запустили современный нефтехимический комбинат ЗапСибНефтехим, уточнил глава государства.

«Ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров — ключевого продукта нефти и газохимии», — добавил президент.

Путин также сказал, что Россия должна самостоятельно добывать литий.

«Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», — заключил он.

Ранее в своей речи Путин заявил, что наследие создателей советской химической промышленности было растрачено. Он подчеркнул, что советская химическая промышленность занимала первое место в Европе и второе место в мире по общему объему производства. В связи с этим он призвал наращивать мощности в производстве и создании собственных инновационных решений.

Ранее, 6 февраля, Путин заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития. Днем ранее российский лидер подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых ученых.

Также Путин призывал обеспечить превосходство России в сфере наукоемких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.