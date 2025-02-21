Москва, 21 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Канада даже не может на международной арене отстоять свою независимость, но обещает бороться за суверенитет Украины. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Она оценила шутку президента США Дональда Трампа о присоединении Канады в качестве 51-го штата и гимне этой страны. Также дипломат вспомнила публичные заявления главы канадского МИД Мелани Жоли, которая посвятила свое выступление тому, как её страна привержена защите суверенитета Украины.

«У тебя твою страну отбирают, троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре», — написала Захарова.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 декабря на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США». Телеканал Fox News уточнил, что такое предложение вызвало у канадского политика нервный смех. Позже американский лидер добавил, что страну можно было бы разделить на два штата — один тяготел бы к либералам, а другой — к консерваторам.

21 февраля Трамп назвал гимн Канады прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. По мнению главы Белого дома, вхождение в состав США принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.