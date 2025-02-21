Киль, Германия, 21 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Странам Евросоюза, если они решат обеспечить собственную безопасность помощи без США, потребуется мобилизовать около 300 тыс. военных. Об этом говорится в опубликованном 21 февраля совместном исследовании Кильского института мировой экономики (IfW) и брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

flickr.com/US Military

«Европе придется создать около 50 дополнительных бригад общей численностью 300 тыс. солдат. Для этого потребуется не менее 1,4 тыс. новых танков и 2 тыс. боевых машин пехоты, <…> Кроме того, потребуется производить около 2 тыс. беспилотников большой дальности каждый год», — говорится в материале, опубликованном на сайте IfW.

Исследование также показало, что на расширение вооруженных сил потребуется выделять не менее €250 млрд в год. Для этого совокупные затраты стран ЕС на оборону должны составлять не 2% ВВП, как сейчас, а 3,5-4%. В качестве примера исследователи сообщили, что Германии при увеличении затрат на военные нужды до 3,5% ВВП придется тратить €140 млрд вместо €80 млрд.

Соавтор анализа и старший научный сотрудник IfW, профессор Гунтрам Вольф заявил, что такие затраты нужны для подготовки к потенциальной войне с Россией. Поводом для наращивания вооруженных сил в ЕС назвали то, что РФ за последние годы сильно укрепила мощь своей армии, а также нарастила оборонное производство.

«У России может быть достаточно военной мощи, чтобы напасть на государства ЕС в течение следующих трех-десяти лет», — считает Вольф.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае 2024 заявил, что руководство ЕС готовится к войне с Россией. По его словам, по указанию Брюсселя СМИ начали формировать соответствующие настроения в странах союза.

22 января 2025 года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.

15 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Он отметил, что антироссийская пропаганда используется для оправдания гонки вооружений. Глава государства добавил, что ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы.