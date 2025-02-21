Саратов, 21 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Сотрудники Саратовского НПЗ (входит в состав «Роснефти») провели урок мужества для учащихся казачьих классов средней школы № 43 города Саратов в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели урок мужества в школе Саратова

Школьники посетили музей завода, где представлена экспозиция трудовой и боевой славы предприятия. Волонтеры рассказали ребятам о героической работе коллектива в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели урок мужества в школе Саратова

Также школьники посмотрели документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке «Роснефти». Кинохроника рассказывает о роли топлива в Великой Отечественной войне и героической работе нефтяников в тылу, благодаря которой Красная Армия бесперебойно снабжалась горючим.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели урок мужества в школе Саратова

В 1941–1945 годах завод производил четверть всего топлива для нужд фронта и, несмотря на ожесточенные бомбардировки вражеской авиации, внес значительный вклад в Победу. За трудовой подвиг Саратовский НПЗ награжден орденом Отечественной войны I степени. Также предприятию на вечное хранение передано Знамя Государственного комитета обороны.