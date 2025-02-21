Белгород, 21 февраля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Бывший мэр Белгорода Антон Иванов признан виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорён к 10 годам лишения свободы. Об этом 21 февраля сообщила прокуратура Белгородской области.

Администрация Белгорода

«Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 11 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 12 лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что Иванов, занимая пост гендиректора «Белгородской ипотечной корпорации», получил в качестве взятки автомобиль, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автострахования на общую сумму более 3,7 млн рублей. Вознаграждение передавалось за общее покровительство, попустительство и заключение от имени возглавляемой им организации договоров о предоставлении займов коммерческим структурам.

Кроме того, фигурант принимал решения о предоставлении земельных участков в собственность по заниженной стоимости. Размер причиненного им ущерба превысил 14 млн рублей.

Иванов признан виновным в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан 8 марта 2023 года при попытке вылететь в Узбекистан.

Иванов возглавил мэрию Белгорода в декабре 2021 года. До этого он занимал должность генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация». На посту главы городской администрации он проработал всего 10 месяцев, уйдя в отставку 31 октября 2022 года.