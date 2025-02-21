Москва, 21 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» получила первые патенты на производство двух принципиально новых марок удобрений, которые откроют для компании линейку биологически эффективной продукции. Способы получения ещё нескольких марок компания планирует запатентовать до конца 2025 года. Об этом было объявлено на Форуме будущих технологий, который представляет наиболее передовые технологии и научные открытия, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

РИА Новости/ Алексей Майшев

Как рассказал начальник центра инноваций дирекции по маркетингу и развитию АО «Апатит» Дмитрий Демидов, «ФосАгро» запатентовала технологию получения двух марок азотно-фосфорных удобрений, которые станут первыми в линейке биологически эффективной продукции. В неё войдут азотные (N), азотно-фосфорные (NP) и азотно-фосфорно-калийные (NPK) удобрения. Эти марки позволят обеспечить бесшовный переход на биологизированное сельское хозяйство без дополнительных усилий для фермера.

«Биологизированные минеральные удобрения — это новый вектор развития агротехнологий, позволяющий одновременно с внесением минеральных удобрений обеспечить внедрение полезных микроорганизмов в количестве, сопоставимом с раздельным внесением, что ранее было недостижимо. Микроорганизмы обеспечивают улучшенный транспорт питательных элементов к растению, формируют полезные метаболиты, ускоряющие развитие растений, повышают степень использования удобрения и раскрывают генетический потенциал растений. Биологизированное минеральное удобрение встраивается в общую систему питания, обеспечивая наилучшую рентабельность системы без изменения агротехнологий», — отметил Дмитрий Демидов.

Испытания биологизированных удобрений и исследования их влияния на углеродный след «ФосАгро» проводила с 2022 года совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Прикаспийским аграрным федеральным научным центром РАН (ПАФНЦ РАН) и Ульяновским НИИСХ — филиалом СамНЦ РАН, разработчиками их формул выступили РХТУ имени Д. И. Менделеева и Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ). Результаты проведенных опытов показали, что коэффициент потерь азота для биологизированных минеральных удобрений составляет величину на 5-10% меньшую, чем у удобрений без биологизации, что позволяет производить продукцию сельского хозяйства со снижением углеродного следа от 8 до 35%. В опытах на кормовых травах на биологизированных системах питания не только увеличилась урожайность на 25%, но и повысилось количество белка в корме на 27%. Аналогичный результат был получен на горохе: урожайность выросла на 23%, а содержание белка — до 30%. Опыты на картофеле, проведенные совместно с ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха, показали повышение урожайности до 14,3% и товарности картофеля в вариантах с применением биологизированных удобрений, а также увеличивался выход питательно ценных компонентов, в том числе витаминов.

Новые данные позволят оценить углеродный след сельскохозяйственной продукции и оптимизировать систему питания для его минимизации, что станет важным конкурентным преимуществом российского АПК. Помимо запатентованных марок новых биологизированных удобрений, сегодня в линейку продукции «ФосАгро» уже входят 14 биопрепаратов и стимуляторов роста, подтвердивших свою эффективность. Параллельно центр инноваций компании ведёт работу по 19 направлениям и к 2030 году планирует создание 70 новых продуктов для различного применения в АПК.