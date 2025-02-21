Вашингтон, 21 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Отмечается, что Уиткофф смог побеседовать с главой российского государства в ходе недавней поездки в Москву в рамках возвращения на родину американского дипломата Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков.

«Это была отличная поездка. Я провел много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Всё это привело к тому, что Марк сел на самолет», — сообщил Уиткофф на инвестиционном форуме в Майами.

Он также отметил, что визит в Москву стал возможен благодаря усилиям президента США Дональда Трампа и прекрасным отношениям с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Уиткофф совершил визит в Москву для обсуждения возвращения Фогеля в США. Переговоры успешно состоялись, а затем Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

После этого Трамп выразил признательность главе российского государства за освобождение американца. 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен заключенными создал позитивный фон для диалога российской и американской сторон.

20 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что вскоре могут состояться новые обмены заключенными между РФ и США. Эта тема находится на повестке дня двусторонних отношений, добавил представитель Кремля.