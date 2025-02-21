Москва, 21 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Россия будет пристально рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые убежали с российского рынка в 2022 году. Об этом 21 февраля заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности», — отметил он.

Мантуров подчеркнул, что Россия будет находить решение только с теми, с кем сотрудничество выгодно.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Мантуров заявил, что на российский рынок будут допускать лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна. По его словам, к настоящему времени в важнейших для технологического суверенитета отраслях приоритет отдан отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он пояснил, что в части совместных с иностранцами проектов созданы условия по локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников. Россия не намерена отступать от данных принципов, которые зарубежным брендам придётся учитывать, подчеркнул первый вице-премьер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что западным компаниям для возвращения на российский рынок нужно уважать историю страны и героев специальной военной операции. Также иностранным брендам необходимо уважать российских журналистов.