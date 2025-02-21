Москва, 21 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Группа компаний «Деловые линии» оптимизировала работу водителей на 14%, сократила сроки доставки и простои техники с помощью новой системы планирования рейсов. Модуль позволяет построить график работы водителей на длинных дистанциях, учитывая законодательные требования о соблюдении режима работы и отдыха сотрудников. Решение разработал ИТ-интегратор BIA Technologies.

Пресс-служба «Деловых линий» «Деловые линии» внедрили систему планирования рейсов

География доставки грузоперевозчика охватывает более 90% населенных пунктов в России, а также ряд стран СНГ и Восточной Азии. Часть рейсов по данным маршрутам цикличные, движение по ним непрерывное. Перед ИТ-интегратором стояла задача автоматизировать создание оптимального расписания с учётом смены водителей на остановках для отдыха.

«Внедрение модуля для планирования рейсов не только повысило эффективность работы, но и обеспечило оптимальную скорость доставки грузов и соблюдение требований безопасности, что является нашим безусловным приоритетом», — заявил заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев.

По его словам, внедрение модуля поможет сократить время простоя техники и улучшить использование ресурсов компании. «Для логистической компании одним из значимых экономических показателей является оборачиваемость средств. Поэтому критически важно иметь инструменты, которые помогают минимизировать издержки и улучшать бизнес-процессы», — пояснил директор департамента разработки и внедрения систем искусственного интеллекта BIA Technologies Михаил Красильников.

Он добавил, что планирование графика движения большого числа транспорта и работы штата водителей вручную может быть длительным и не оптимальным, так как вариативность системы очень большая. «Алгоритм, основанный на методахкомбинаторной математики, исключает человеческий фактор, позволяет учесть все внешние ограничения и добиться целевых показателей», — подчеркнул Красильников.

Для реализации проекта ИТ-интегратор использовал особые математические методы оптимизации. Они позволили выстроить график как на основе действующих маршрутов доставки, так и при проектировании новых. Кроме того, алгоритмы помогли заложить в график потребности конкретных сотрудников, например, пожелания о длительности рейсов, периодичности возвращения в конкретный город.

Ранее «Деловые линии» совместно с BIA Technologies внедрили новый алгоритм управления на терминалах, который позволил сократить время простоев автотранспорта и повысить эффективность работы сотрудников на 10%.