Москва, 21 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. За последние сутки украинские формирования потеряли в приграничных районах Курской области свыше 250 военных и четыре бронетранспортера (БТР). Об этом 21 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что военные российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли удары по ряду бригад украинской армии у Гоголевки, Гуево, Гончаровки, Заолешенки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Локни, Малой Локни, Махновки, Мирного, Никольского, Олешни, Рубанщины и Суджи, отразив две контратаки со стороны противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, противник за сутки лишился на этом направлении 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин реактивных систем залпового огня и немецкой зенитной самоходной установки Gepard, а также двух пунктов управления дронами и склада боеприпасов, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля военные группировки войск «Север» армии России, рассказали, что при освобождении села Свердликово в курском приграничье множество бойцов украинских формирований попали в плен. Отмечалось, что в ходе стремительного освобождения населенного пункта украинские бойцы не успели уйти со своих позиций.

Позднее в этот же день президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.