Москва, 21 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. У компании Renault вряд ли получится вернуться на российский рынок. Такое мнение 21 февраля высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

20 февраля генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн в будущем может вернуться на российский рынок. Он добавил, что пока не думал об этом, но отметил, что ситуация постоянно меняется. По его словам, руководство компании будет наблюдать за развитием событий. При этом некоторые производственные площадки компании находились в Москве.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — прокомментировал заявление де Мео Собянин в беседе с журналистами.

В мае 2022 года Renault продал долю в АвтоВАЗе в размере почти 68%, потери для концерна составили 2,2 млрд долларов. При этом компания сохранила право выкупить ее в течение шести лет.

После новости о возможном возвращении Renault на АвтоВАЗе заявили, что у них нет никаких контактов с бывшим партнером. Также в «Ростехе», который является акционером АвтоВАЗа, подтвердили, что у компании нет контактов с Renault по теме возвращения в Россию.

21 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркнул, что Россия будет пристально рассматривать возвращение тех, кто убежал с российского рынка в 2022 году. Он добавил, что государство будет находить решение только с теми, с кем ему выгодно сотрудничать. Позже он отметил, что Россия готова будет рассмотреть возобновление продажи титана Boeing, если компания этого захочет.