Берлин, 21 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Посольство России в Германии принимает меры из-за сообщений о подготовке Украиной терактов в отношении российских дипломатических учреждений. Об этом 21 февраля сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

РИА Новости/Игорь Зарембо

«Необходимые меры как с нашей стороны, так и со стороны немецких правоохранительных органов, которые уведомлены об этих сигналах, разумеется, принимаются», — процитировало дипломата ТАСС.

Нечаев поблагодарил немецкую полицию за внимательную охрану различных дипломатических мероприятий и имущества. Он выразил надежду, что совместная работа позволит избежать инцидентов и провести праздничные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в полном формате.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о планах Киева провести теракты против диппредставительств РФ в Германии, а также в странах Прибалтики или Скандинавии для срыва переговоров. Выбор государств в СВР объяснили тем, что их сотрудничество с Россией находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свернуты.

Кроме того, в СВР отметили, что украинские спецслужбы могут выбрать Словакию и Венгрию для осуществления терактов на их территории, поскольку такой выбор сулит дополни­тельную выгоду — будут дискредитированы участники ЕС, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.