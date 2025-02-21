Новороссийск, Краснодарский край, 21 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Танкер «Натиг Алиев» и сухогруз «Бегония» сцепились бортами в порту Новороссийска 21 февраля, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом в экстренных службах сообщили «РИА Новости».

кадр из видео

Отмечается, что корабли были на якорной стоянке, однако из-за шторма и несвоевременного запуска двигателя «Натиг Алиев» ушел в дрейф и навалился на борт «Бегонии».

Суда не получили серьезных повреждений в результате столкновения, экологического ущерба так же нет.

Как сообщил Telegram-канал «112», короткие ремонтные работы будут вестись прямо на месте, в акватории Черного моря, после чего корабли продолжат следовать по своим маршрутам.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, однако один человек погиб. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был создан федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.

18 февраля вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил президенту о ходе ликвидации последствий ЧП. По его словам, в конце января завершили откачку мазута из кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Всего выбрали более 1,4 тыс. тонн мазута. Параллельно идет демонтаж металлоконструкций: срезано 280 тонн металла, что составляет около 40% от общего объема. Эти работы планируется завершить до 31 марта.