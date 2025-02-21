Вашингтон, 21 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа так, что глава Белого дома хотел прекратить военную помощь Киеву. Об этом 21 февраля сообщил сайт Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявили три источника издания, конфликт между Трампом и Зеленским перерос в словесную войну между ними. Это напугало европейских союзников, решивших, что конфликт якобы выгоден президенту России Владимиру Путину.

Как отметил чиновник из администрации Трампа, Зеленский показал, как не нужно заниматься искусством заключать сделки.

Издание перечислило пять событий с участием Зеленского, которые рассердили Белый дом.

Первое — встреча глава минфина США Скотта Бессента с Зеленским в Киеве 12 февраля по поводу сделки с редкоземельными металлами. Комментируя ее итоги, Трамп заявил, что Зеленский был «груб» и отложил встречу с Бессентом, потому что проспал.

Второе событие — встреча вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Они хотели получить от Зеленского согласие на сделку. Однако глава киевского режима удивил американцев, заявив, что у него нет полномочий в одностороннем порядке одобрить соглашение без рассмотрения парламента.

Третий факт — Зеленский 15 февраля публично отверг предложение Вашингтона по редкоземельным металлам на конференции. Источники в Белом доме отметили, что его замечания журналистам о том, что сделка «не в интересах суверенной Украины», заметно отличались от более позитивных высказываний в соцсети Х днем ранее.

Четвертая ситуация — критика Зеленского в адрес США в связи с российско-американскими переговорами в Эр-Рияде.

Пятая — Зеленский 19 февраля заявил, что Трамп «живет в пространстве дезинформации». В ответ Трамп опубликовал в Truth Social пост, напомнив, что Зеленский — бывший актер. Он был «умеренно успешным комиком», который стал «диктатором без выборов», написал глава Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в начале февраля предложил Киеву заключить сделку, в рамках которой США предоставят Украине финансовую помощь в обмен на добычу редкоземельных металлов. Бессент передал Зеленскому проект соответствующего соглашения, который тот не подписал. Глава киевского режима заявил, что Вашингтон требует вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых.

Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки и пообещал добиться компенсации оказанной киевскому режиму военной помощи. Он также заявил, что Зеленский хочет продолжения вооруженного конфликта и чтобы американская «кормушка» продолжала действовать. Глава Белого дома назвал Зеленского диктатором без выборов.

Как 16 февраля отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения Вашингтона и Киева превратились в отношения слуги и хозяина. Причем Украина выполняет роль плохого слуги, заявил представитель Кремля.