Москва, 21 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Основатель радиостанции «Дорожное радио» Андрей Михайлов скончался на 55-м году жизни. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ).

VK/Андрей Михайлов

«21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио». В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио», — говорится в сообщении на сайте медиагруппы.

Отмечается, что Михайлов был директором радиостанции до 2023 года, а затем активно участвовал в ее деятельности в качестве консультанта. Под его управлением «Дорожное радио» заняло лидирующие позиции в Санкт-Петербурге и после этого — на российском рынке.

Команда медиагруппы также выразила соболезнования родным и близким основателя «Дорожного радио» и назвала его смерть большой утратой.

ЕМГ включает в себя национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», STUDIO 21, и «Калина Красная». Также в неё входят радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, деловой журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.