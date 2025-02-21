Москва, 21 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. В случае, если компания Boeing захочет вернуться к закупке титана у России, страна готова рассматривать такое предложение. Об этом 21 февраля заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Что касается сотрудничества с Boeing, оно было традиционным долгое время, до специальной военной операции. Когда Boeing принял решение выйти из титановой долины, где, собственно, были созданы и мощности соответствующие по обработке первичного титана, они закупали в большом количестве не просто «болванки», а готовые изделия, готовые детали для своего самолета. Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — пояснил он.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что Boeing якобы планирует вернуться на российский рынок. По данным канала, сначала компания планирует разрешить ремонт и покупку подержанных самолетов, а затем восстановит полноценную работу в России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видел никаких заявлений от представителей компании о возвращении.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 20 февраля заявлял, что преждевременно говорить о возможном возвращении в Россию иностранных компаний до окончания переговоров с США. Он отметил, что на данный момент неизвестно, какие санкции будут отменены.

При этом Мантуров 20 февраля подчеркнул, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Он добавил, что к настоящему времени в важнейших для технологического суверенитета отраслях приоритет отдан отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза.