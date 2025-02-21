Вашингтон, 21 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете после того, как четырёхлетний сын американского предпринимателя Илона Маска мог вытереть об него сопли. Об этом 21 февраля пишет The New York Post.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска, похоже, вытер об него сопли», — говорится в сообщении.

По данным издания, стол Resolute был подарен США британской королевой Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет его поставили в 1961 году, за ним сидели бывшие президенты Джон Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.

Газета также отмечает, что Трамп известен своей боязнью микробов. При этом сам президент США в соцсети Truth Social сообщил, что Resolute временно заменили, чтобы «слегка отреставрировать».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля сын Маска с необычным именем X Æ A-12 корчил рожи и ковырялся в носу в ходе совместной пресс-конференции его отца с Трампом. Американский лидер на выходки ребёнка отреагировал спокойно, продолжив беседовать с корреспондентами.

X Æ A-12 Маск появился в семье американского миллиардера и канадской певицы Граймс. Это шестой ребёнок бизнесмена и первенец артистки. Позже в соцсетях Граймс пояснила, что в имени мальчика зашифровано название их любимого самолёта-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.