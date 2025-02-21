Канберра, 21 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ранее говорил только по-русски, а украинский язык начал учить недавно, что ему дается с большим трудом. Об этом 21 февраля рассказал его пасынок Иван Сырский.

Telegram/Сирський

«Его украинский просто ужасен, и это с учетом целой кучи репетиторов, которые с ним сейчас занимаются. Для него мова — это заново выученный чужой язык», — процитировало его aif.ru.

Пасынок главкома добавил, что главное в жизни его отчима — военная служба, у него никаких политических устремлений, он будет верен любому руководству страны. Главком ради карьеры в том числе разорвал связи со всеми родственниками, которые проживают в России.

«То, что сейчас он стал украинским националистом, — просто смешно. Для него карьера — это всё в жизни», — отметил Иван Сырский.

Как передавало ИА Регнум, приемный сын главкома ВСУ проживает в Австралии. Он регулярно участвует в акциях в поддержку России. 23 февраля молодой человек планирует проехать с флагом РФ по Сиднею в рамках акции, посвященной Дню защитника Отечества.

В мае 2024 года на акции ко Дню Победы Иван Сырский находился во главе автопробега в Сиднее. Он рассказал, что участвует в мероприятии из уважения к своему прадеду — ветерану Великой Отечественной войны, а также к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее он обратился к российскому лидеру с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

Александр Сырский родился в России, а потом переехал на Украину. Его брат Олег проживает во Владимире. Он рассказал, что давно перестал общаться с братом.