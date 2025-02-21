Вашингтон, 21 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. На фоне кардинального смены курса политики США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Рубль укрепился на 13% по отношению к доллару США с начала года, что делает его самой эффективной валютой во вселенной развивающихся рынков», — отмечается в публикации со ссылкой на данные Банка России и агентства.

Аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов заявил в беседе с изданием, что успешные переговоры представителей России и США в Эр-Рияде и заявления президента США Дональда Трампа позволили рынкам сохранять позитивные ожидания.

Однако, по словам автора материала, сейчас преждевременно делать выводы о дальнейшей динамике рубля, несмотря на наблюдаемый сейчас рост, что связано с отсутствием на данный момент прорыва в вопросе о конфликте на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по их итогам отметил, что разговор был очень полезным, в ходе него стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

В ходе биржевых торгов 13 февраля курс доллара США опустился ниже 90 рублей — с 94,97 рубля до 89,5 рубля. Официально установленный Банком России на 21 февраля курс доллара составляет 88,51 рубля.

Позднее 13 февраля стало известно, что в России на фоне резкого обвала курса доллара начали закрываться обменные пункты валюты. Уточнялось, что в продолжающих работать пунктах по этой причине вынуждены были держать внушительный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не торговать себе в убыток.