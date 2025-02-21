Йоханнесбург, ЮАР, 21 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото павлина, сделанное в Йоханнесбурге. Птица ждет пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова, в шутку отметила она.

Telegram/Мария Захарова

Российский дипломат отметила, что у павлинов к российским гостям особое отношение. Она напомнила, как в мае 2022 года Лаврова окружили павлины во время пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Глава МИД РФ тогда общался с прессой в деревянной беседке. По завершении пресс-подхода он в шутку предложил журналистам остальные вопросы обсудить с павлинами.

«Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: «А Сергей Викторович выйдет?» Выйдет, выйдет. Отработает сейчас «двадцатку», проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20 в Йоханнесбурге 20 февраля. Он выступил на форуме и провел ряд встреч в том числе с коллегами из Китая, Индии и Алжира. В ходе выступления глава МИД РФ заявил, что Западу необходимо принять новый баланс сил в мире. Он рассказал, что этот вопрос обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде.