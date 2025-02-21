Энергодар, Запорожская область, 21 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут воспользоваться ротацией экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС для нанесения удара. Об этом 21 февраля заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Есть информация — как говорится, сильно похоже, что ротацию МАГАТЭ ВСУ могут использовать для своих тактических целей. Это, на мой взгляд, тоже недопустимо. И очевидно, что наши войска сделают всё, чтобы этого не допустить», — сообщил Лихачев в беседе с журналистами.

Он также отметил, что безопасность сотрудников миссии находится под угрозой и рисковать их жизнями никак нельзя.

«К сожалению, в ходе и предыдущей ротации, и неудавшихся ротаций последних дней были нанесены удары в непосредственной близости и даже по автомобилям миссии», — добавил глава «Росатома».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля украинские формирования атаковали беспилотниками и подвергли миномётному обстрелу колонну с российскими солдатами и экспертами МАГАТЭ, которые собирались покинуть ЗАЭС. Еще один удар ВСУ нанесли по самой станции — расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока составило не более 300 м.

13 февраля Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие атаку ВСУ с помощью ударных дронов и артиллерии на автоколонну с сотрудниками МАГАТЭ. Отмечалось, что украинские военные произвели 12 ударов по колонне рабочей группы, в результате чего были повреждены автомобили.