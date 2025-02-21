Москва, 21 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко осмотрел выставку Форума будущих технологий. На выставке представлены разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов, которые развивают наукоемкие производства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Форум будущих технологий

«Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России — национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным», — заявил Чернышенко.

По его словам, выставка показывает яркие примеры такого взаимодействия. «На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал», — подчеркнул вице-премьер.

Минпромторг России на форуме представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде министерства размещены разработки и образцы по четырем направлениям нацпроекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В числе экспонатов показали абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах. Кроме того, министерство представило полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека, а также образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без вреда для экологии.

Кроме того, минпромторг показал инновационные удобрения, композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, которые применяются в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичной продукции, и другие разработки.

«Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет в том числе и по добыче полезных ископаемых для нужд нашей промышленности. Также важно формировать направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов и создание технологий на их основе», — отметил Чернышенко.

НИЦ «Курчатовский институт» продемонстрировал авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и другие разработки.

В свою очередь «Росатом» продемонстрировал разработки организаций атомной отрасли — их представил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв. Композиционный материал с карбидом бора способен эффективно блокировать разные виды радиационного излучения. Материал незаменим в атомных электростанциях, где он снижает воздействие радиации на персонал и оборудование, в медицине — при радиотерапии, и в промышленности, где работают с радиоактивными веществами.

На стенде «Росатома» размещены также материалы на основе бериллия, которые имеют высокую прочность, выдерживают высокие температуры и могут использоваться в космических аппаратах, при производстве искробезопасных сплавов и в радиоэлектронной промышленности. Также посетители стенда госкорпорации могут ознакомиться с платформой для синтеза лекарственных препаратов, компонентами для производства композитных материалов и другими инновациями.

«Газпромбанк» представил сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов. Компании «Прокерамика» и «М-Шейп» продемонстрировали на стенде титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий, керамические скаффолды — выращенные на 3D-принтере импланты биологических тканей. «Такую работу необходимо поддерживать и ускорять. Особенно сейчас, в условиях СВО, когда многое требуется для операций и для создания имплантов», — подчеркнул вице-премьер.

Форум будущих технологий проходит в Москве с 20 по 21 февраля. Мероприятие проводится ежегодно с 2023 года с участием президента и при поддержке правительства Российской Федерации. Его оператором выступает фонд «Росконгресс».