Москва, 21 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Конструкторское бюро объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Алмаз» рассказало об инновационных разработках в области применения полимерных композиционных материалов (ПКМ). Презентация состоялась 21 февраля на Форуме будущих технологий.

Владимир Нуякшев/ТАСС

Участники выставки представляют передовые технологии, которые уже активно применяются в судостроении и открывают новые перспективы для отрасли.

В рамках своего доклада главный инженер конструкторского бюро ОСК «Алмаз» Михаил Алешин рассказал о том, что бюро работает с композиционными материалами с 2000 года. Он продемонстрировал реальные проекты корпорации, среди которых были создание судов с монолитными корпусами из ПКМ и разработка надстроек из композитов для различных типов судов.

Основными проектами, которые можно увидеть на форуме, стали самый габаритный в мире серийный тральщик, монолитный корпус которого сделан из композиционных материалов, надстройки из ПКМ, предназначенные для корветов и других военных судов, а также применение композиционных материалов в гражданском судостроении.

«Форум будущих технологий стал отличной площадкой для демонстрации наших достижений в области композиционных материалов. Мы показали, как эти технологии уже сегодня меняют судостроение, делая суда легче, быстрее и экономичнее. Уверены, что наши разработки найдут применение не только в судостроении, но и в других отраслях промышленности», — отметил Алешин.

На форуме подробно рассмотрели преимущества использования ПКМ. Среди самых важных параметров, по мнению экспертов, можно назвать высокую удельную прочность и жесткость, за счет которой можно снизить вес судна, сохранив его прочность. Помимо этого, такие материалы обладают низкой теплопроводностью, хорошей звукоизоляцией и вибродемпфированием.

Плюс ко всему ПКМ демонстрирует антикоррозийные свойства и может увеличить скорость и КПД за счет уменьшения веса конструкции.

ОСК в своей презентации рассказала о перспективных направлениях развития технологий комбинированного строительства, сочетающих в себе сталь, алюминий и стеклопластик. Благодаря этому удастся повысить скорость хода судов, увеличить полезную нагрузку и сократить сроки строительства.

В корпорации уточнили, что 90% компонентов композитов, которые использует бюро, уже импортозамещены, включая ткани и смолы.

Форум будущих технологий проходит в Москве с 20 по 21 февраля. Мероприятие проводится ежегодно с 2023 года с участием президента и при поддержке правительства Российской Федерации. Его оператором выступает фонд «Росконгресс».

Ранее выставку осмотрел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что на форуме представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал.

20 февраля президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума и отметил его вклад в укрепление технологического суверенитета РФ. Российский лидер выразил уверенность в том, что посвященный новым материалам и химии нынешний форум покажет высокий уровень заинтересованности и кооперации, а также даст возможность выйти на конкретные и востребованные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты.