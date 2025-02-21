Москва, 21 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого главы государств могут обсудить итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Об этом 21 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Стоит ожидать», — ответил Песков на вопрос, планируется ли разговор Путина с Си Цзиньпином по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые продолжат работу с американской стороной по теме урегулирования украинского кризиса.

На следующий день Путин отметил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

21 января прошли переговоры по видеосвязи между Путиным и Си Цзиньпином. Российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву на парад Победы 9 мая. Си Цзиньпин, в свою очередь, пригласил Путина в Китай на мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, в сентябре.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 февраля сообщил, что Путин планирует посетить Китай в конце августа — сентябре. Он уточнил, что глава российского государства приурочил свой визит к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.