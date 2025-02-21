Москва, 21 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. «Промежуточных» контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до встречи не ожидается. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Журналисты на брифинге поинтересовались, стоит ли ожидать промежуточных взаимодействий на высшем уровне между Россией и США.

«Нельзя», — кратко ответил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков отметил, что конкретики касательно встречи глав двух государств пока нет. По его словам, есть понимание необходимости встречи, есть желание двух президентов ее провести и установка на хорошую подготовку для максимального результата.

19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Он также отметил, что сейчас не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.