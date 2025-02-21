Москва, 21 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Стилист Сергей Зверев назвал честью внесение его имени в базу украинского сайта «Миротворец».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования, — это честь», — процитировало его комментарий 21 февраля «РИА Новости».

Шоу-мен подчеркнул, что данное давление не поспособствует отмене его комментариев в день гибели на спецоперации его племянника Андрея. Он ушел как герой, и семья будет с честью и гордостью нести это звание, повторил Зверев.

Ранее, 14 февраля, Зверев сообщил о гибели племянника, отметив, что тот был в числе добровольцев. До этого военный Андрей долгое время не выходил на связь с семьей. Стилист добавил, что всегда будет помнить погибшего, ведь воины не умирают, они живут вечно.

18 февраля имя Зверева появилось в базе «Миротворца». Сообщается, что российский стилист якобы пропагандировал боевые действия и высказывался за нарушение «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», созданный в августе 2014 года, публикует личные данные людей, которых его администраторы считают «изменниками родины». В свою базу сайт включил многих российских деятелей, в том числе журналистов, военных, общественных деятелей.