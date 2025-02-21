Йоханнесбург, ЮАР, 21 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Зашкаливающая по своим масштабам помощь Украине предоставляется стране за счет кражи суверенных активов. Об этом 21 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел «Группы двадцати».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Зашкаливающих масштабов достигла помощь Украине, выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию», — отметил он.

Лавров напомнил участникам форума об особенностях функционирования глобальной финансовой системы.

«В прошлом году на ноябрьском саммите «двадцатки» в Рио-де-Жанейро были названы суммы военных расходов в мире — 2,4 трлн долларов. В этих условиях, благодаря прежде всего усилиям стран БРИКС и их единомышленников, «двадцатка» всё же сохраняет статус полезной площадки для сопряжения интересов государств с разными стратегиями и уровнями развития», — подчеркнул дипломат.

Лавров прибыл в Йоханнесбург 20 февраля. Он будет выступать на форуме и проведет ряд встреч.

17 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину. Политик отметил, что для этого нужно принять решение о её специальном финансировании, потому что на данный момент, по его мнению, все пытаются финансировать Украину за счет сокращения бюджета Германии, за счет сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, магистрали или другие проекты, или за счет сокращения социальной поддержки населения ФРГ.

Помимо европейских активов, на поддержку Украины пытаются пустить замороженные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Она подчёркивала, что Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.