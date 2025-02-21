Брюссель, 21 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Власти Бельгии как минимум на год задержат передачу Украине первых своих 30 истребителей F-16 на фоне задержек поставок боевых самолетов F-35 из США. Об этом 21 февраля рассказал начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина.

ИА Регнум F-16

«Мы надеемся начать поставлять [Украине] первые самолеты [F-16] с конца этого года», — заявил он в интервью газете Le Soir.

Вансина уточнил, что это связано с задержкой поставок бельгийским военным американских истребителей F-35, которые Бельгия вместо 2023 года получит только в текущем году, а на операционную готовность они должны будут выйти только к 2027 году.

В 2024 году занимавшая пост главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер несколько раз обещала передать Украине первые два снимаемых с вооружения армии страны F-16 к концу 2024 года, однако этого не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат признал, что передаваемые Киеву F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, потому что последние превосходят западные образцы по технологичности. По его утверждению, в случае получения после американских истребителей более модернизированных самолетов украинские пилоты якобы будут из себя представлять грозную силу.

В начале декабря 2024 года генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов заявил ИА Регнум, что уже полученные киевским режимом F-16, вероятнее всего, будут потеряны пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. Эксперт пояснил, что такая практика объясняется низким уровнем подготовки украинских пилотов.