Москва, 21 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Все месяцы весны в Москве, по прогнозам синоптиков, будут аномально теплыми. Об этом 21 февраля сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она отметила, что в марте температура воздуха в столице может превышать норму даже на четыре градуса.

«Это значит, что средняя месячная температура воздуха будет положительной, около плюс 3 градусов. Москвичам стоит ждать раннюю весну», — добавила она в Telegram-канале.

Также, по заявлению Поздняковой, с вероятностью 30–40% в марте в Москве будет наблюдаться дефицит осадков.

В апреле термометры покажут на 1–2 градуса выше нормы, а избыток и дефицит осадков равновероятны. В свою очередь среднемесячная температура в мае повысится до 13,6 градуса, что превышает норму на 1,5 градуса. Количество осадков в последний месяц весны, по прогнозам, будет в пределах нормы.

«Этот прогноз предварительный и будет уточняться каждый следующий месяц», — заключила метеоролог.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце февраля — начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, а снегопадов не ожидается.

Он также сообщил, что на юге европейской части России похолодает. В период 23–25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Крыму, на Ставрополье и Кубани.