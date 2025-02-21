Москва, 21 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Новейшие легкие ручные пулеметы РПЛ-20 уже доставлены в зону проведения спецоперации. Об этом 21 февраля заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

РИА Новости/Кямаля Алиева Ручной пулемет РПЛ-20 на стенде концерна «Калашников» на международной оборонной выставке ADEX-2024

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — процитировал его ТАСС.

Впервые ручной пулемет калибра 5,45 мм концерн представил в августе прошлого года. Им тогда заинтересовались представители Росгвардии. У оружия есть две версии: со стволом длиной 590 мм и 415 мм. Для него подходят ленты на 100 и 200 патронов. Вес без патронов и допаксессуаров составляет 5,5 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля концерн отгрузил первую в 2025 году партию модернизированных автоматов АК-12, выпущенных в рамках госконтрактов для ВС России. Модель стала основным индивидуальным автоматическим оружием в российской армии, поэтому концерн выпускает его в больших объёмах. Компания увеличила количество станков и продолжает масштабную модернизацию производства.

«Калашников» в 2023 году модернизировал автомат, учитывая опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине. Поставки усовершенствованного оружия в российскую армию начались в январе следующего года. В декабре 2023 года АК-12 был принят на вооружение в МВД России. В августе 2024 года Росгвардия также приняла на вооружение эту усовершенствованную модель автомата.