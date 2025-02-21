Екатеринбург, 21 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Мошенники часто используют выражения «вернем украденные деньги» и «спасаешь родственников», чтобы заставить своих жертв совершить нападение на социальные объекты. Об этом 21 февраля рассказал журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».

ИА Регнум

В течение 2024 года российские граждане совершили около 350 нападений на социальные объекты под влиянием телефонных мошенников. Пик пришелся на декабрь, причем количество нападений сильнее всего выросло перед Новым годом.

Телефонные мошенники обещали своим жертвам вернуть деньги при условии, что человек совершит нападение на какой-то социально значимый объект. Мошенники склоняли людей к поджогам административных зданий, требовали облить зеленкой сотрудника банка.

Специалисты банка выявили характерные слова-маркеры, используемые аферистами для реализации этих планов. К ним относятся такие: «получишь вознаграждение», «вернем украденные деньги», «спасаешь родственников», «помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей», «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников».

«При этом сотрудники службы безопасности «Сбера» совместно с правоохранителями смогли «расколдовать» и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое «задание», — отметил Велигодский.

Он порекомендовал человеку, который услышал одну из этих фраз, немедленно прервать разговор.

Как сообщало ИА Регнум, об очередной мошеннической схеме рассказали 21 февраля в МВД. Людей путем обмана склоняют к тому, чтобы они перестали отвечать на звонки родственников. Некоторых вынуждают сменить место жительства. После этого родственникам сообщают, что человек похищен, и требуют выкуп. Аферисты угрожают, обещая покалечить «заложника». Так, 16-летнего москвича заставили продать золотые украшения матери и уехать во Владимирскую область. Матери позвонили и потребовали заплатить 500 тыс. рублей.